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تنسيقية الجالية الجزائرية في المهجر تبحث آليات دعم المنظومة الصحية

الشروق أونلاين
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تنسيقية الجالية الجزائرية في المهجر تبحث آليات دعم المنظومة الصحية

قررت تنسيقية الجالية الجزائرية في المهجر، الاجتماع من أجل دراسة آليات دعم المنظومة الصحية وذلك بإرسال مكثفات الأكسجين.

وجاء في بيان للتنسيقية نشرته عبر صفحتها على فايسبوك، الجمعة، “في ظل الوضع الخطير الذي تعيشه الجزائر بسبب انتشار الموجة الثالثة من وباء كورونا”.

وشددت التنسيقية أنها “ستجتمع تنسيقية الجالية الجزائرية في المهجر هذا المساء بصفة استعجالية مع ممثلي مؤسسة الجزائر المتحدة الخيرية لدراسة الحالة الوبائية الحالية والبحث عن آليات لدعم المنظومة الصحية وذلك بإرسال مكثفات الأكسجين وغيرها من المستلزمات الضرورية”.

وأوضحت أنها ستطلع الرأي العام بمخرجات الاجتماع لاحقا فور جهوزيتها.

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