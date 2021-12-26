تنسيقية العمال ذوي الإعاقة تتمسك بمطلب التقاعد النسبي

أكد عيسى صديقي، المنسق الوطني العام للتنسيقية الوطنية للعمال ذوي الإعاقة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، بأن ما صرح به وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في رده على أسئلة نواب مجلس الأمة يوم الخميس الماضي، حين قال إن وضع قانون خاص بالتقاعد النسبي لفئة العمال من ذوي الاحتياجات الخاصة غير ممكن حاليا، هو تصريح ترفضه التنسيقية جملة وتفصيلا، لأنه يهدد الوضعية المهنية والصحية والاجتماعية لهذه الشريحة، وينسف الأمل الذي لطالما انتظره العامل المعاق منذ سنوات للحصول على حقه في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

وأضاف عيسى صديقي المنسق الوطني العام لتنسيقية العمال ذوي الإعاقة بقطاع التربية الوطنية خلال اتصال أجرته معه الشروق اليومي، بأن الوضع الصعب والمعـاناة التي تعيشها فئة العمال ذوي الإعاقة، يستدعي من الجهات الوصية وكافة الفاعلين اتخاذ إجراءات مستعجلة ومهمة قصد تعزيز الامتيازات الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم وخدمة الدولة، وتمكين هذه الشريحة من العمال من حقها في الاستفادة من التقاعد النسبي والتقاعد المسبق حسب نوع الإعاقة ودرجتها.