تنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة لطرح أجهزة للتدفئة وتسخين المياه مطابقة للمعايير

كشف عبد العزيز قند، المدير العام للمنافسة بوزارة الصناعة بأن القطاع يعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة على طرح أجهزة للتدفئة وتسخين المياه في السوق الوطنية تتطابق مع قواعد ومعايير السلامة والأمن.

وقال قند، الاثنين، خلال نزوله على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى إن التطور الذي بلغته الجزائر يمكننا من تفادي تكرار حدوث هذه المآسي في أوساط العائلات الجزائرية ، في إشارة إلى ارتفاع عدد ضحايا الاختناق في المنازل بفعل أحادي أكسيد الكربون خلال الفترة الأخيرة .

وأوضح في هذا المجال، أن الإمكانيات التقنية متوفرة اليوم من أجل استخدام أجهزة كفيلة بوقف تشغيل أجهزة التدفئة وأخرى تسمح بامتصاص تسرب الغاز، وأشار إلى أهمية مراجعة وتحيين اللائحة الفنية الخاصة بالسلامة و الأمن و الجودة و التي أصدرتها الوزارة عام 2015.

وأضاف المتحدث قائلا إن المسؤولية مشتركة يتحملها المواطن من خلال عدم تهيئة الأماكن المناسبة لتركيب أجهزة التدفئة وفقا لما ورد في تقارير مصالح الحماية المدنية، ويتحملها أيضا بعض الحرفيين الذين يشرفون على عمليات التركيب والتشغيل وهو ما يتعين المبادرة إلى تنظيم دورات تكوينية في مجال التأهيل واكتساب الخبرة

وكشف قند بان عدد المتعاملين في قطاع إنتاج و تصنيع أجهزة التدفئة يتراوح حاليا ما بين 10 إلى 12 منتجا إضافة إلى 04 منتجين وصناعيين في مجال أجهزة تسخين المياه، وقال إن نسبة الإدماج تقدر ب 80 بالمائة فيما يتم استيراد باقي التجهيزات من الخارج و خصوصا الصين و إيطاليا.

و اعتبر بان هؤلاء المنتجين بإمكانهم تغطية حاجيات السوق الوطنية وقال إننا نسعى لإنشاء تكتل لهؤلاء المتعاملين مما يسمح لهم بالعمل وتوحيد المواصفات، وضمان الإلتزام بقواعد الجودة و السلامة و الأمن كاشفا عن وجود مشاورات مع المتعاملين للانخراط في هذه العملية.