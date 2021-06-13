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الجزائر

تنسيق جزائري تونسي تحسبا لاجتماع وزراء الخارجية العرب

الشروق أونلاين
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تنسيق جزائري تونسي تحسبا لاجتماع وزراء الخارجية العرب

تلقى وزير الخارجية صبري بوقدوم مكالمة هاتفية من نظيره التونسي عثمان جرندي لتنسيق المواقف تحسبا لاجتماع وزراء الخارجية العرب.

وكشف وزير الخارجية التونسي في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر أن المكالمة جاءت لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف وزير الخارجية التونسي “جددنا التأكيد على متانة أواصر الأخوة والمصير المشترك لبلدينا وتشاورنا بخصوص أهم الملفات العربية المعروضة على اجتماع وزراء الخارجية العرب القادم بالدوحة”.

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التعليقات
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  • محمد محمدي

    و نعم الجيرة و نعم الجار انت يا تونس يا خضراء

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