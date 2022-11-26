تنسيق جزائري تونسي لتنفيذ مخرجات القمة العربية

توافق للرؤى والمواقف حول التهديدات المشتركة

قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة إنه تناقش مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بعض الأفكار لتنفيذ عدد من القرارات لمخرجات القمة العربية، خاصة نصرة للشعب الفلسطيني، من خلال إحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف، وتمسك البلدين بمبادرة السلام العربية.

وأوضح لعمامرة في تصريحات عقب استقباله من طرف الرئيس تونسي قيس سعيد، السبت، أنه ناقش معه بعض مخرجات القمة العربية، مؤكدا أن “البلدين على عزم لمواصلة العمل والتنسيق، تربطنا علاقات تاريخية ومصالح، كما تربطنا آمال واعدة والأمة التي ننتمي إلهيا مغاربيا وإفريقيا ودوليا”.

ونبه مسؤول الدبلوماسية الجزائرية أنه قدم الشكر للرئيس سعيد وتونس على مساهمتهما في إنجاح القمة العربية، كما تم التأكيد يقول لعمامرة “على ما سبق وأن اتفق الرئيسان بشأنه من أعمال مشتركة ورفع التعاون بين البلدين وتكثيف التنسيق والتشاور في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وشكل اللقاء فرصة لمناقشة آفاق توحيد الجهود بغية تنفيذ القرارات التي اعتمدها القادة العرب في قمة الجزائر، كما تم استعراض الأوضاع الراهنة على الصعيد الإقليمي في ظل ما تفرضه التوترات الدولية من تحديات سياسية واقتصادية، حيث أكد الطرفان على توافق رؤى ومواقف البلدين الشقيقين حول التهديدات المشتركة وسبل التصدي لها.

ومن جانب آخر، أجرى الوزير لعمامرة محادثات مع نظيره التونسي، عثمان الجرندي، تطرقا خلالها إلى الاستحقاقات المقبلة التي تهم الطرفين سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.