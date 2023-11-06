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الجزائر

تنسيق جزائري سلوفيني في مجلس الأمن

الشروق أونلاين
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تنسيق جزائري سلوفيني في مجلس الأمن
ح.م
جانب من اللقاء

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى سلوفينيا، التقى وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الإثنين بنظيرته السلوفينية تانيا فايون، لبحث التنسيق الجزائري السلوفيني في مجلس الأمن.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة، فقد جمعت الطرفين “مشاورات ثنائية على انفراد، توسعت بعدها لتشمل وفدي البلدين”.

وقد تركزت المحادثات حول محورين رئيسيين هما:

“ومن جملة ما خلصت إليه المحادثات، تثمين التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الجزائرية السلوفينية دبلوماسياً واقتصادياً، واعتماد خطة عمل تحدد أولويات التعاون الثنائي”، يضيف البيان.

كما تمّ الاتفاق على التنسيق بين البلدين، خلال عضويتيهما بمجلس الأمن بدء من جانفي المقبل. لتقديم إضافة نوعية لعمل هذه الهيئة الأممية.

وقد أشار بيان الوزارة إلى أن مجلس الأمن “مطالب بالاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به، في خضم التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

كما تطرقت المحادثات بين الجانبين إلى “اتساع وتفاقم الأزمات والصراعات في القارة الإفريقية، وبالخصوص في منطقة الساحل الصحراوي”.

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