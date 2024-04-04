تنسيق جزائري فلسطيني حول “استحقاقات وشيكة” في مجلس الأمن

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس، مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى.

حيث جدد الوزير عطاف، حسب ما ذكره بيان للوزارة، تهنئته لمصطفى على تعيينه. معربا عن “تطلعه للعمل معه بشكل وثيق خدمة للقضية الفلسطينية”.

وتُدرج هذه المكالمة الهاتفية في سياق:

متابعة تنفيذ ما اتفق حوله الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمود عباس، من ضرورة تعزيز التنسيق بين الطرفين الجزائري والفلسطيني بخصوص التحضير للاستحقاقات الوشيكة التي تخص القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن.

“كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. على ضوء التحركات الدولية الرامية لوضع حدّ للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني”، يضيف البيان.

وقدّمت دولة فلسطين مساء الثلاثاء، طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة، بإحالة طلبها للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى مجلس الأمن خلال الشهر الجاري.

وقالت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة عبر منصة “إكس”، إنها أرسلت برقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غويتريش “تطالب فيها بالمضيّ في طلب العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة”.

وجاء في نصّ الطلب:”يشرفني أن أطلب إعادة النظر في هذا الطلب من قبل مجلس الأمن خلال شهر أفريل 2024. وسأكون ممتنا لو تفضلتم بإحالة الطلب إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن”.

وفي 25 مارس، أصدر مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. بعد تصويت جميع أعضاء المجلس لصالح القرار. باستثناء الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت.