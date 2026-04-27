تنسيق حكومي لتسريع مشاريع السكك الحديدية ومعالجة تقاطعات الطاقة

بحث وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي سبل تسريع إنجاز مشاريع السكك الحديدية الاستراتيجية، مع التركيز على معالجة نقاط تقاطع شبكات الكهرباء والغاز مع هذه المشاريع، وذلك خلال اجتماع تنسيقي خُصص لدراسة الملفات المشتركة بين القطاعين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تقدم الأشغال في آجالها المحددة.

وحسب بيان للوزارة الوصية فإن الاجتماع، الذي يندرج في إطار متابعة مشاريع البنية التحتية التي أقرها رئيس الجمهورية، تناول وضعية أشغال معالجة نقاط التقاطع مع مشروع خط السكة الحديدية المنجمي الشرقي قيد الإنجاز، إضافة إلى مشروع خط السكة الحديدية الجزائر-تمنراست في مقاطعه الرابطة بين الأغواط وغرداية والمنيعة وعين صالح وتمنراست.

وأبدى الوزيران رضاهما عن مدى تقدم الأشغال المتعلقة بمعالجة هذه التقاطعات، والتي ساهمت في تسريع وتيرة إنجاز الخط المنجمي الشرقي الرابط بين عنابة وتبسة، بفضل تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على وضع آليات تنظيمية وتقنية فعالة لإحصاء جميع نقاط التقاطع بين شبكات الكهرباء والغاز ومشروع خط السكة الحديدية الجديد نحو تمنراست، مع اتخاذ إجراءات استباقية للشروع في معالجتها، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

وشارك في الاجتماع إطارات مركزية من الوزارتين، إلى جانب المديرين العامين لسونلغاز وشركات توزيع الكهرباء والغاز، وممثلي الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF)، فضلاً عن مديري الأشغال العمومية لولايات شرق وجنوب البلاد المعنية بهذه المشاريع.

وفي ختام اللقاء، ثمّن الوزيران مستوى التنسيق المحقق بين القطاعين، مؤكدين ضرورة مواصلة الجهود وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات وضمان إنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية في الآجال المحددة.