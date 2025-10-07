تنسيق حكومي لتسهيل استيراد المؤسسات الناشئة والمصغّرة

عقد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات البروفيسور كمال رزيق، جلسة عمل مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة نورالدين واضح، خُصصت لمناقشة آليات تسهيل عمليات الاستيراد الخاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغّرة، بحضور إطارات من الوزارتين.

وتناول الاجتماع الذي عُقد مساء أمس الإثنين مختلف الانشغالات المتعلقة بمرافقة هذه المؤسسات في تنفيذ برامجها الاستثمارية، وتمويل احتياجاتها من المواد المستوردة الضرورية لتجسيد مشاريعها على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على تشكيل فوج عمل مشترك بين الوزارتين يتولى إعداد توصيات عملية لمرافقة المؤسسات الناشئة والمصغّرة من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بهدف تهيئة بيئة مواتية لنموها واستدامتها، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.