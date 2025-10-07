-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

تنسيق حكومي لتسهيل استيراد المؤسسات الناشئة والمصغّرة

محمد فاسي
  • 32
  • 0
تنسيق حكومي لتسهيل استيراد المؤسسات الناشئة والمصغّرة
ح.م
الاستيراد

عقد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات البروفيسور كمال رزيق، جلسة عمل مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة نورالدين واضح، خُصصت لمناقشة آليات تسهيل عمليات الاستيراد الخاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغّرة، بحضور إطارات من الوزارتين.

وتناول الاجتماع الذي عُقد مساء أمس الإثنين مختلف الانشغالات المتعلقة بمرافقة هذه المؤسسات في تنفيذ برامجها الاستثمارية، وتمويل احتياجاتها من المواد المستوردة الضرورية لتجسيد مشاريعها على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على تشكيل فوج عمل مشترك بين الوزارتين يتولى إعداد توصيات عملية لمرافقة المؤسسات الناشئة والمصغّرة من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بهدف تهيئة بيئة مواتية لنموها واستدامتها، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

مقالات ذات صلة
شراكة جزائرية-صينية لبعث مشاريع كبرى في الحديد والفوسفات

شراكة جزائرية-صينية لبعث مشاريع كبرى في الحديد والفوسفات

الجزائر تُرسخ موقعها كقطب طاقوي بين أوروبا وإفريقيا

الجزائر تُرسخ موقعها كقطب طاقوي بين أوروبا وإفريقيا

“إيني” تفتك صفقة لتصدير الهواتف الذكية إلى السنغال

“إيني” تفتك صفقة لتصدير الهواتف الذكية إلى السنغال

متجاوزًا الـ 3900 دولار للأوقية.. الذهب يسجل مستوى قياسي جديد

متجاوزًا الـ 3900 دولار للأوقية.. الذهب يسجل مستوى قياسي جديد

عرقاب يلتقي رؤساء وممثلي الشركات الطاقوية العالمية الكبرى

عرقاب يلتقي رؤساء وممثلي الشركات الطاقوية العالمية الكبرى

انطلاق المعرض الدولي الرابع للمشروبات والأغذية السائلة

انطلاق المعرض الدولي الرابع للمشروبات والأغذية السائلة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد