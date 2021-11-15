جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين، بعد مكالمة هاتفية “حول التقارير بشأن نشاطات روسية مثيرة للقلق قرب أوكرانيا وداخلها”، بين كبار دبلوماسيي البلدين.

وأضاف البيان أن وزيري الخارجية ناقشا أيضا الجهود المشتركة لمعالجة البرنامج النووي الإيراني.

وقال لودريان، في تغريدة عبر منصة “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “تحدثت مع نظيري الأمريكي حيث بحثنا تطورات الأوضاع في أوكرانيا في سياق التوتر الحالي”، وأنه ناقش مع بلينكن كذلك “الملف الإيراني في ظل اقتراب استئناف المفاوضات مع إيران”.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكري، من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا في محاولة للضغط عليها، وأكدت واشنطن استعدادها لدعم أوكرانيا، في وقت تعرب فيه عن قلقها حيال نشاطات عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية.