تنسيق فرنسي أمريكي لوقف التمدد الروسي
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، استمرار التزامهما “الراسخ” بـ “سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.
جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، الاثنين، بعد مكالمة هاتفية “حول التقارير بشأن نشاطات روسية مثيرة للقلق قرب أوكرانيا وداخلها”، بين كبار دبلوماسيي البلدين.
وأضاف البيان أن وزيري الخارجية ناقشا أيضا الجهود المشتركة لمعالجة البرنامج النووي الإيراني.
وقال لودريان، في تغريدة عبر منصة “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “تحدثت مع نظيري الأمريكي حيث بحثنا تطورات الأوضاع في أوكرانيا في سياق التوتر الحالي”، وأنه ناقش مع بلينكن كذلك “الملف الإيراني في ظل اقتراب استئناف المفاوضات مع إيران”.
Je me suis entretenu ce soir avec mon homologue 🇺🇸 @SecBlinken pour évoquer la situation en #Ukraine, dans le contexte des tensions actuelles, et le dossier iranien, à l’approche de la reprise des négociations avec l’Iran.@francediplo @francediplo_EN @franceintheus
— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) November 13, 2021
وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكري، من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا في محاولة للضغط عليها، وأكدت واشنطن استعدادها لدعم أوكرانيا، في وقت تعرب فيه عن قلقها حيال نشاطات عسكرية روسية قرب الحدود الأوكرانية.
كما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية أن “الوزيرين أعربا عن مخاوفهما بشأن تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا وحذرا بوضوح من العواقب الخطرة لأي انتهاك محتمل آخر لوحدة أراضي أوكرانيا”.
ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ودخلت أوكرانيا اثر ذلك في نزاع مسلح مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد. وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم الانفصاليين عسكريا وماليا، وهو ما تنفيه موسكو.