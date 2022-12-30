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الجزائر

تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

ق. و
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تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الخميس، بصفته رئيسا للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، على تنصيب الأعضاء الجدد لهذه اللجنة، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة. وتتشكل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني من 24 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهيئات الوطنية.

وتختص هذه اللجنة – مثلما أوضحه البيان- بـ “ترقية حقوق الإنسان بالجزائر في جانبها المتعلق بالقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية واللجان الوطنية للبلدان الأخرى، لاسيما عن طريق تكوين الإطارات العاملين في مختلف القطاعات المعنية بتطبيق هذا القانون”، إلى جانب “إبداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير المناسبة لتكييف القانون الوطني مع أحكامه.

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