تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للشباب هذا الإثنين

تحت إشراف رئيس الجمهورية تنفيذا لتعهداته الانتخابية

يرتقب أن يشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الإثنين، على تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للشباب، تجسيدا لأحد أهم الالتزامات الـ54 التي تعهد بها أمام الشعب الجزائري وحرصه شخصيا على تنفيذها في وقت وجيز، ضمن أولويات الإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

وقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة في عدة مناسبات بدراسة مشروع تحديد مهام وتنظيم هذا المجلس بشكل “معمق” لتضمينه كل الآليات الكفيلة بجعل هذا الصرح بمثابة “فضاء خصب وذي مصداقية لتمثيل الشباب وتعزيز قدراتهم على تولي المسؤوليات العامة وترسيخ الثقافة الديمقراطية لديهم”.

ولدى رئاسته اجتماعا سابقا لمجلس الوزراء، شدد الرئيس تبون على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للشباب بمثابة “برلمان حقيقي” لهذه الشريحة من المجتمع و”مشتلة” للتكوين السياسي، خاصة الجامعيين منهم ليشاركوا “فعلا في صناعة القرارات المصيرية للبلاد”.

كما أعطى تعليمات بضرورة إنضاج آليات ضبط تشكيلة المجلس لتراعي بالدرجة الأولى التكوين الحقيقي لشباب قادر على تسلم المشعل لتسيير البلاد.

ومنذ انتخابه رئيسا للجمهورية، سعى الرئيس تبون إلى تكريس دور الشباب وتعزيز مكانته ليكون فاعلا أساسيا في تسيير الشؤون العامة، حيث أكد في مناسبات سابقة أن المجلس الأعلى للشباب سيكون “منبرا لإشراك الشباب في اتخاذ القرارات التي تخصهم”، معتبرا أن الجزائر “تحسد على ما تتميز به من حيوية شبابها الذين يعدون ثروتها الحقيقية”.

ودعا الرئيس تبون إلى إفشال خطابات كل من يحاول بث اليأس وإحباط عزيمة شباب الجزائر، داعيا إياهم إلى “التمسك بالأمل في جزائر مستقرة ومستقبل واعد”.

وكان الرئيس تبون عيّن مصطفى حيداوي، رئيسا للمجلس الأعلى للشباب، والذي شغل منصب مدير الاتصال بالديوان الوطني للحج والعمرة لعدة سنوات.

ومن أهم مهام هذا الصرح المؤسساتي الجديد، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، تقديم اقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره والمساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي وتشجيع روح المواطنة والتطوع والتزام الشباب تجاه المجتمع، علاوة على تشجيع مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية وإشراكهم في التنمية بشتى أبعادها.