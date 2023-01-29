تنصيب أعضاء المجلس الوطني للإعلام الجغرافي

أشرف اللواء حسنات بلقاسم رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي، على مراسم التنصيب الرسمي لأعضاء هذا المجلس.

مراسم التنصيب تمّت، حسب بيان لوزارة الدفاع، على مستوى نادي الموقع للجيش بعين النعجة. وحضر المراسم جملة من “الفاعلين الذين ينشطون في مجال المعلومة الجغرافية على الصعيد الوطني”.

وعلى هامش التنصيب، استعرض الحضور “الإطار التنظيمي للمجلس. كما تمّ تناول الجوانب المتعلقة بالسياسة الوطنية للمعلومة الجغرافية”.

وجاءت دورة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي، تطبيقا لتوصيات فريق خبراء الأمم المتحدة المكلّف بالإدارة المتكاملة للمعلومة الجغرافية (UN-GGIM)، يضيف البيان.