تنصيب أعضاء لجنة ترقية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي

أشرف وزير التعليم العالي كمال بداري على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي.

وحسب بيان للوزارة فقد أشرف بداري بمقر مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني(السيريست)،على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة ستتولى تحديد سياسة قطاعية واضحة المعالم، لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

من جهته نوه بداري بالدور المنتظر من هذه اللجنة، في المساهمة في تحسين مرئية وتصنيف المؤسسات الجامعية والبحثية على المستوى الدولي.

للإشارة، تتشكل اللجنة من أساتذة باحثين وباحثين دائمين، كما تستعين اللجنة بكل الخبرات الداخلية في الوطن وخارجه.