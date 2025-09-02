خلفًا لرشيد نديل

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس الإثنين، على مراسم تنصيب أمين رميني رئيسا جديدا لسلطة ضبط المحروقات، خلفا لرشيد نديل.

وحسب وزارة الطاقة فإن المراسم شهدت حضور كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة نور الدين ياسع، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين لمجمعات سوناطراك وسونلغاز وسونارام، رشيد حشيشي، مراد عجال وبلقاسم سلطاني.

كما شهدت المراسم حضور رئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز وسيلة عتيمين، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سمير بختي، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية مراد حنيفي، إضافة إلى إطارات الوزارة وأعضاء اللجنة المديرة لسلطة ضبط المحروقات.

وأكد الوزير في كلمته أن هذا التنصيب يأتي في إطار الديناميكية التي يشهدها قطاع الطاقة، مبرزا الدور المحوري لسلطة ضبط المحروقات في ضمان الشفافية والنجاعة في تسيير الأنشطة، وتعزيز تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية.

كما أشاد بكفاءة رميني وخبرته، حيث شغل منصب مدير عام للمحروقات بالوزارة، معتبرا أن تعيينه يعكس حرص الدولة على ترقية الكفاءات الوطنية ومنحها مسؤوليات استراتيجية، مجددا دعمه الكامل له ولمهامه الجديدة.

وعبر الوزير عن شكره وامتنانه لنديل على الجهود التي بذلها طيلة فترة رئاسته للسلطة، مشددا على أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز آليات الضبط ومراقبة الأنشطة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على الموارد الطاقوية.

ومن جهته، عبر رميني عن امتنانه لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها فيه، وللوزير على دعمه، مؤكدا أنه سيتولى مهامه بروح المسؤولية والالتزام، في إطار استمرارية العمل المؤسساتي الذي انتهجته السلطة منذ تأسيسها عام 2005.

وأوضح أن أولوياته ستتركز على تعزيز الشفافية والصرامة في آليات الضبط، تحديث أساليب العمل، فتح قنوات الحوار مع الفاعلين، وتشجيع الابتكار، إضافة إلى تثمين الكفاءات الداخلية.

وأكد رميني أن سلطة ضبط المحروقات ستظل فاعلا استراتيجيا في خدمة السيادة الطاقوية للجزائر من خلال الحفاظ على توازنات السوق وضمان المناخ التنافسي، ومرافقة التحول الطاقوي الذي التزمت به الدولة.

واختتم عرقاب بالتشديد على أن السلطة تعد ركيزة أساسية في تجسيد الإصلاحات الهيكلية للقطاع وتعزيز جاذبية الاستثمار في الصناعة الطاقوية، مؤكدا دعم الحكومة الكامل لها في أداء مهامها.