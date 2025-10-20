تنصيب الرئيس الجديد للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

أشرف ممثل وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أحمد مقراني، على مراسم تنصيب الطيب شباب رئيسًا جديدًا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، خلفًا لكمال حمني، وذلك خلال حفل رسمي نُظم يوم أمس الأحد.

وحسب بيان للغرفة، فقد حضر لمراسم التنصيب المدير العام للغرفة إسماعيل شكيب قويدري، إلى جانب إطارات من وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وإطارات الغرفة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة لولايات بومرداس وتيزي وزو والمدية ومزغنى وعين الدفلى، إضافة إلى المحضر القضائي.

وفي كلمته بالمناسبة، عبّر الطيب شباب عن امتنانه للثقة التي وُضعت فيه، مؤكدًا عزمه على مواصلة الجهود لتعزيز دور الغرفة كشريك أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، وجعلها فضاءً للتشاور والتنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين لتطوير مناخ الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

كما شدد على أهمية دعم المتعاملين الاقتصاديين عبر الوطن من خلال تفعيل دور رؤساء الغرف الولائية للتجارة والصناعة، بما يضمن تمثيلًا فعّالًا للمؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، أشاد أحمد مقراني بالجهود التي تبذلها الغرفة في مسار الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذا التغيير يأتي ضمن الديناميكية الجديدة التي يشهدها قطاع التجارة، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والفعالية في تسيير الغرف وتنفيذ رؤيتها المستقبلية.