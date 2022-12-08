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الجزائر

تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لمجمّع كوسيدار

الشروق أونلاين
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تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لمجمّع كوسيدار
ح.م
تنصيب المدير العام الجديد لمجمع كوسيدار

أشرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ يوم الخميس، على تنصيب حميد خمليش رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع كوسيدار.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرى حفل التنصيب على هامش عقد الجمعية العامة واجتماع مجلس إدارة المجمع العمومي.

وعبر الوزير رخروخ بالمناسبة، عن يقينه في قدرة المسؤول الجديد على “إكمال المسار و قيادة المجمع للمزيد من التطور و الازدهار”.

كما نوّه رخروخ “بالتطور الكبير الذي سجلته كوسيدار في السنوات الماضية. حيث استطاعت فرض نفسها في سوق الأشغال العمومية والبناء. واحتلال الصدارة في هذا النشاط على المستوى الوطني، وحتى القاري”.

كما أكد الوزير أن “الجزائر بحاجة لشركة إنجاز من هذا النوع والحجم. وهي قادرة على أن تقوم بدور القاطرة للاقتصاد الوطني”.

من جهته، أعرب الرئيس المدير العام الجديد لكوسيدار عن “شكره للوزير وللسلطات العليا في البلاد، على الثقة التي وضعوها في شخصه، لتقلّد هذه المسؤولية الثقيلة”، على حدّ تعبيره.

وأكد خمليش “إرادته، وإرادة كافة عمال الشركة الأولى وطنيا في مجال الأشغال العمومية والبناء، في توسيع مساهمتها في دفع الاقتصاد الوطني”.

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