تنصيب الزميل عثماني رئيسا للتحرير بـ”الشروق اليومي”

تحت إشراف المديرية العامّة وجميع طاقم المؤسسة

تمّ، الأحد بشكل رسمي، تنصيب الزميل عبد الحميد عثماني بصفته رئيسا للتحرير لجريدة “الشروق اليومي”، ليتولى خلال المرحلة المقبلة قيادة طاقم التحرير الصحيفة الذي يتربع منذ سنوات على صدارة الجرائد الوطنية المكتوبة، من حيث السبق والانتشار والمقروئية والمصداقية.

وفي أجواء عائلية ومهنية مميزة، وبحضور جميع الصحفيين، وطاقم الإدارة، أشرفت المديرية العامة لمجمع “الشروق”، ممثلة في الأستاذ رشيد فضيل والأستاذة سلسبيل فضيل، صبيحة الأحد، على تنصيب الزميل عبد الحميد عثماني في منصبه الجديد، بعد سنوات من العمل والاجتهاد ضمن طاقم “الشروق”.

وجرت مراسم هذا التنصيب، بمقر الجريدة بالقبة بالجزائر العاصمة، حيث أكّد المدير العام للمجمع أن اختيار عثماني لقيادة فريق التحرير، جاء مستحقا بعدما شغل المنصب بالنيابة طيلة 8 أشهر، ليستلم اليوم مهامه بشكل رسمي خلفا للزميلة سميرة بلعمري، التي عينت شهر جويلية 2022 كرئيسة مديرة عامة لجريدة “المساء” العمومية.

وأضاف الأستاذ رشيد فضيل أن اختياره لهذه المهمة الجديدة كان منتظرا منذ مدة، نظرا لجهوده المبذولة رفقة طاقم التحرير وعمله الدؤوب بالجريدة، كما اغتنم الفرصة ليحيي كافة الصحفيين والإداريين الذين يشتغلون صفا واحدا لتكون “الشروق” حصنا منيعا تدافع عن الجزائر خارجيا وداخليا، ومنبرا للحفاظ على الوطنية ووحدة الهوية الجزائرية ومبادئ القومية، وصوتًا لنقل كل انشغالات الجزائريين في كل المستويات.

كما أوصى المدير العام بضرورة الحفاظ على ريادة “الشروق” والدفع بها أكثر نحو التطوير مواكبة لكل التحولات التي يعرفها المجتمع والمشهد الإعلامي.

من جهته، ثمّن الزميل عبد الحميد عثماني الثقة التي غمرته بها إدارة المجمع، متعهدا ببذل قصارى جهوده ليكون عند “حسن ظن مسؤولي المؤسسة وكل الزملاء الذين لم يكن لينصّب في موقع رئيس تحرير لولا العلاقة الإنسانية والمهنية المميزة التي تجمعه بهم”، على حد تعبيره.

وأوضح عثماني أن “النجاح صناعة جماعية”، لذلك سيكون متعاونا مع كل زملائه من أجل تقديم الإضافة النوعية، مع طاقم كان ولا يزال الأحسن في الساحة الإعلامية الوطنية، وفق توصيفه.

وختم رئيس التحرير حديثه قائلا: “إنّ الشروق ستظل دوما الصانع الأول للسبق الصحفي والمحتوى الإعلامي المميز الذي تقتبسه اليوم جل المؤسسات والوسائط الإعلامية الأخرى، سواء المحلّية منها أو الأجنبية، كما ستسعى الجريدة خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على هذه المرتبة وتحسين الأداء بشكل أكبر، عبر تراكم التجربة والرصيد بقيادة جيل مخضرم بين عناصر محترفة وأخرى من الشباب الطامحين للارتقاء بالمهنة”.