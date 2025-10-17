تنصيب العقيد مايكل راندريانيرينا رئيسا لمدغشقر

بعد ان أطاحت احتجاجات "جيل زاد" بالرئيس أندريه راجولينا

تم تنصيب العقيد مايكل راندريانيرينا رئيسا لـ”مجلس الرئاسة لإعادة تأسيس جمهورية مدغشقر”، اليوم الجمعة 17 أكتوبر في أنتاناناريفو، وهذا بعد ثلاثة أيام من عزل الجمعية الوطنية لرئيس الدولة أندريه راجولينا واستيلاء الجيش على السلطة.

وبسبب الاضطرابات التي تعرفها مدغشقر بسبب احتجاجات “جيل زاد”، كان رئيس البلاد أندريه راجولينا قد فر من البلاد في 12 أكتوبر، لتقيله بعد ذلك الجمعية الوطنية في 14 أكتوبر.

وأدى العقيد مايكل راندريانيرينا، 51 سنة، اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا في البلاد. وقال في أول خطاب له “يُمثل هذا اليوم منعطفًا تاريخيًا في تاريخ بلدنا، شعبٌ يعيش حالةً من الاضطراب، مدفوعًا برغبةٍ في التغيير وحبٍّ عميقٍ لوطنه. نفتح بفرحٍ فصلًا جديدًا في حياتنا الوطنية”، وفقا لما نقلته إذاعة فرنسا الدولية.

كما وعد راندريانيرينا بالعمل مع الجميع من أجل وضع دستور جديد للبلاد، ووعد بحلول لمشاكل الماء والكهرباء التي يعاني منها سكان البلاد، ومنح الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم. أكما وعد كذلك بإصلاحات سياسية.

وعرف حفل التنصيب حضور عدد من ممثلي المجتمع الدولي، بمن فيهم سفراء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وفرنسا والصين واليابان إضافة إلى القائم بأعمال سفارة روسيا وفقا لما أفادت به الإذاعة الفرنسية.

واندلعت المظاهرات في مدغشقر في 25 سبتمبر بسبب نقص المياه والكهرباء، لكن سرعان ما تصاعدت إلى انتفاضة بسبب مظالم أوسع نطاقا، بما في ذلك الفساد وسوء الإدارة ونقص الخدمات الأساسية، وكان العقيد مايكل راندريانيرينا آنذاك قد سجل مقطع فيديو دعا فيه قوات الأمن في مدغشقر إلى عصيان أوامر إطلاق النار على المتظاهرين.