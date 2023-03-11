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تنصيب العقيد محرز جريبي مديرا مركزيا لأمن الجيش بالنيابة

الشروق أونلاين
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تنصيب العقيد محرز جريبي مديرا مركزيا لأمن الجيش بالنيابة
ح.م
جانب من مراسم التنصيب

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، السبت، على تنصيب العقيد محرز جريبي مديرا مركزيا لأمن الجيش بالنيابة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الفريق أول السعيد شنقريحة، أشرف على التنصيب الرسمي نيابة عن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش عبد المجيد تبون.

وجاء في البيان: “باسم السيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة,  وزير الدفاع الوطني, أشرف السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, هذا السبت  الـ11 مارس 2023, على التنصيب الرسمي للعقيد محرز جريبي, مديرا مركزيا لأمن الجيش بالنيابة”.

وقال الفريق أول شنقريحة: “باسم السيد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في الـ2 مارس 2023,  أنصب رسميا العقيد محرز جريبي مديرا مركزيا لأمن الجيش بالنيابة, خلفا للعميد  عبد العزيز نويوات شويطر”.

وأضاف: “وعليه, آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة, تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية, ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

وأشار البيان إلى أن هذه المناسبة “كانت سانحة للسيد الفريق أول, أسدى خلالها  لإطارات هذه المديرية, جملة من التعليمات والتوجيهات, بغية بذل المزيد من  الجهود المتفانية خدمة للوطن والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة”.

وتابع البيان “وعقب ذلك أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.

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