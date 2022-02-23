تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائرية- الأوروبية

تم الأربعاء، تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة البرلمان الجزائري-البرلمان الأوروبي، بحضور السفير توماس ايكر، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، وممثلي وزارة الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج.

وجاء في بيان لمجلس الأمة، أن التنصيب حضره أعضاء غرفتي البرلمان أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة البرلمان الجزائري- البرلمان الأوروبي وهم السيدة والسادة:

1-ليلى براهيمي، عضو مجلس الأمة عن المجموعة البرلمانية للثلث رئاسي نائب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائر-البرلمان الأوروبي.

2-الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.

3-محمد بخشي، عضو مجلس الأمة عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.

4-محمد العيد بلاع، عضو مجلس الأمة عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.

5-البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.

تنصيب هذه اللجنة يأتي لإعطاء دفع لتعزيز الشراكة القائمة مند أكثر من 30 سنة، بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وتفعيل الصداقة البرلمانية من أجل حوار برلماني يرافق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.