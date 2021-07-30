تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في الـ3 أوت

سينصب عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، رسميا اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في الـ3 أوت المقبل، قصد إعطاء شرعية لعمل اللجنة واللجان الولائية.

قال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عبد القادر حمادوش، لـ”الشروق”، بأن الوزير سيشرف على مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية يوم الثلاثاء المقبل بمقر الوزارة، وهي العملية التي كانت مبرمجة في وقت سابق في الـ13 جويلية الجاري، إلا أنها تأجلت لكثرة الأعمال الإدارية المرتبطة أنذاك بتصحيح امتحان البكالوريا وتنظيم الامتحان المهني الداخلي للترقية إلى المناصب الإدارية.

وأشارت، مصادر “الشروق” إلى أنه في ظل تأزم الوضعية الوبائية فقد يتم اللجوء بصفة استثنائية إلى اتخاذ قرار تأجيل عقد الجمعية العامة لإعداد مشروع عمل اللجنة السنوي، الأمر الذي قد يؤجل مختلف العمليات المرتبطة أساسا بتسوية “تراكمات” خدمات العمال والموظفين وتحويل الاعتمادات المالية الجديدة بعنوان 2021 في حسابات 50 لجنة ولائية .

ومن جهته، أكد الناطق الرسمي باسم نقابة مجلس الثانويات الجزائرية، زبير روينة، بأن آخر الإحصائيات تشير إلى تأكد إصابة 20 ألف مستخدم بفيروس كورونا ممن أودعوا ملفاتهم على مستوى اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية عقب امتثالهم للشفاء. وهي الفئة التي كانت ستحصل على تعويض مادي عن كورونا.