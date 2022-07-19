تنصيب اللواء جمال كحّال مديرا للأمن الداخلي واللواء عبد الغني راشدي مديرا للأمن الخارجي

نصّب الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، اللواء جمال كحّال مديرا عاما للأمن الداخلي، واللواء عبد الغني راشدي مديرا عاماً للوثائق والأمن الخارجي .

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، على التنصيب الرسمي لكل من اللواء جمال كحال، مديرا عاما للأمن الداخلي، واللواء عبد الغني راشدي، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي”.

وفي البداية، وبمقر المديرية العامة للأمن الداخلي، أشرف السيد الفريق أول على مراسم تنصيب اللواء جمال كحال، مديرا عاما للأمن الداخلي، خلفا للواء عبد الغني راشدي:

“باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جويلية 2022، أنصّب رسميا اللواء جمال كحال، مديرا عاما للأمن الداخلي، خلفا للواء عبد الغني راشدي.

وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة.”

مراسم التنصيب كانت فرصة سانحة للسيد الفريق أول، للالتقاء بإطارات هذه المديرية الحساسة، الذين قدم لهم جملة من التعليمات والتوجيهات العملية، لاسيما في مجال السهر على أداء المهام الجسيمة الموكلة لهم، والتي تقتضي بذل المزيد من الجهود المثابرة والمخلصة، من أجل أدائها على الوجه الأمثل.

وفي الختام أشرف السيد الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم السلطة.

وعقب ذلك، وبمقر المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، ترأس السيد الفريق أول مراسم تنصيب اللواء عبد الغني راشدي، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء جمال كحال:

“باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي، المؤرخ في 13 جويلية 2022، أنصّب رسميا اللواء عبد الغني راشدي، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء جمال كحال.

وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة.”

هذه المناسبة شكلت فرصة للسيد الفريق أول، لعقد لقاء مع إطارات المديرية العامة للوثائق والأمن الخارجي، ألقى خلاله كلمة توجيهية أسدى لهم من خلالها جملة من التعليمات والتوجيهات، تتعلق أساسا بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة والمهنية والاحترافية في أداء المهام المنوطة بهم، حاثا إياهم على ضرورة مضاعفة الجهود المخلصة والمتفانية، من أجل مواكبة التحولات الجيوسياسية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي. في الختام أشرف السيد الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم السلطة.