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 تنصيب اللواء محمد البشير سويد مديرا مركزيا لمصالح الصحة العسكرية بالنيابة

الشروق أونلاين
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 تنصيب اللواء محمد البشير سويد مديرا مركزيا لمصالح الصحة العسكرية بالنيابة

أشرف اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، على التنصيب الرسمي للواء محمد البشير سويد، مديرا مركزيا لمصالح الصحة العسكرية بالنيابة خلفا للواء عبد القادر بن جلول.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، السبت، أن “اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، أشرف السبت 11 سبتمبر 2021، على التنصيب الرسمي للواء محمد البشير سويد، مديرا مركزيا لمصالح الصحة العسكرية  بالنيابة خلفا للواء عبد القادر بن جلول الذي استفاد من حقه في التقاعد”.

وأضاف البيان أن هذه المناسبة كانت سانحة للواء الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، لإسداء جملة من التعليمات والتوجيهات لإطارات المديرية المركزية، تصب في مجملها على ضرورة بذل المزيد من الجهود المتفانية من أجل الارتقاء بالصحة العسكرية إلى مداها المنشود”.

وأشار البيان إلى أن اللواء بن بيشة حث الإطارات على تحسين ظروف التكفل الصحي المتعدد الأشكال بمستخدمي وزارة الدفاع الوطني، وذوي حقوقهم، فضلا عن السهر على صيانة العتاد والتجهيزات الطبية الموضوعة تحت التصرف وكذا الحرص الشديد على الحفاظ على الجاهزية الدائمة للتدخل لمساندة القطاع الصحي المدني، لاسيما في حالات الأوبئة والكوارث والأخطار الكبرى.

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