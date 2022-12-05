تنصيب اللواء محمد الطيب براكني قائدا للناحية العسكرية الثانية

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الإثنين، على تنصيب اللواء محمد الطيب براكني قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية خلفا للواء للواء جمال حاج لعروسي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني: بإسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف اليوم الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسيم التنصيب الرسمي للّواء محمد الطيب براكني قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران.