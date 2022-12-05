-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنصيب اللواء محمد الطيب براكني قائدا للناحية العسكرية الثانية

الشروق أونلاين
  • 1766
  • 0
تنصيب اللواء محمد الطيب براكني قائدا للناحية العسكرية الثانية

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الإثنين، على تنصيب اللواء محمد الطيب براكني قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية خلفا للواء للواء جمال حاج لعروسي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني: بإسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف اليوم الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على مراسيم التنصيب الرسمي للّواء محمد الطيب براكني قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران.

مقالات ذات صلة
تنصيب مدير عام جديد للصندوق الوطني للتقاعد

تنصيب مدير عام جديد للصندوق الوطني للتقاعد

نحو انفراج مأساة “عمّار” الطفل الجزائري العالق بمطار اسطنبول (فيديو)

نحو انفراج مأساة “عمّار” الطفل الجزائري العالق بمطار اسطنبول (فيديو)

الغاز!

الغاز!

نقابة “مجال” ترفض مسوّدة القانون الأساسي لمستخدمي التربية

نقابة “مجال” ترفض مسوّدة القانون الأساسي لمستخدمي التربية

تعطيل القضية الصحراوية يرهن مستقبل المنطقة والقارّة

تعطيل القضية الصحراوية يرهن مستقبل المنطقة والقارّة

درك باتنة يوقف شبكة محتالين عبر بيع الأجهزة الكهرومنزلية في فيسبوك

درك باتنة يوقف شبكة محتالين عبر بيع الأجهزة الكهرومنزلية في فيسبوك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد