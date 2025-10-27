أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ياسين المهدي وليد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الإثنين، على تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي، الذي كُلف بمرافقة مسار عصرنة قطاع الفلاحة بالاعتماد على البحوث العلمية والتكنولوجيا الحديثة.

وسيترأس المجلس التي تم تنصيبه، خلال المؤتمر الوطني حول عصرنة الفلاحة، عمار عزيون، مدير مركز البحث في البيوتكنولوجيا المتواجد بقسنطينة، فيما يتشكل هذا المجلس من 34 باحثا وأساتذة مختصين في المجال الفلاحي، وممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية.

وفي كلمة له بالمناسبة, أكد عزيون، أن المجال سيبقى مفتوحا لضم المزيد من الكفاءات الوطنية، وذلك لمرافقة قطاع الفلاحة بطرق مدروسة، تعتمد على العلم والمعرفة والابتكار من خلال خطة عمل تركز على الأولويات التي تحددها الوزارة.

وأبرز المتحدث أن الجامعات والمعاهد ستكون سند علمي لمرافقة قطاع الفلاحة، بالنظر إلى التغيرات المناخية “القاسية” التي لا يمكن التعامل معها بالطرق التقليدية وإنما من خلال مرافقة قطاع الفلاحة بكل ما تنتجه الجامعات الجزائرية من ابتكار.

للإشارة، سيتم خلال المؤتمر تنظيم عدة ورشات تتناول مواضيع متعلقة بتكثيف وتحسين الإنتاج في الشعب الإستراتيجية، الإدارة المستدامة للموارد المائية الفلاحية، وكذا التحديث عبر المكننة والزراعة الذكية، إضافة إلى التمويل والتأمين الفلاحي والتغطية الاجتماعية.

كما سيتم التطرق إلى تنمية الشعب الفلاحية وتنظيم الأسواق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، التحول الرقمي وإرساء نظام معلوماتي فلاحي شامل، توضيح وتنظيم الوضعية العقارية للمستثمرات الفلاحية, الإصلاح المؤسساتي وتحديث حوكمة القطاع.