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الجزائر

تنصيب المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي

الشروق أونلاين
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تنصيب المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي
ح.م
جانب من المراسيم

أشرف وزير التعليم العالي كمال بداري، الاثنين، رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد على مراسيم تنصيب المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي.

وأفاد الوزير بداري في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أنه تم بمقر المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي بسيدي عبد الله على مراسيم تنصيب المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي الذي يضم كفاءات جزائرية من داخل وخارج الوطن.

وأفاد الوزير بداري أن المجلس يتولى اقتراح عناصر الاستراتيجية القطاعية المشتركة والبنية التحتية واللوجيستيا المناسبة لتطوير الذكاء الإصطناعي من خلال:

– إقتراح العناصر الضرورية لوضع نظام بيئي ملائم لإرساء الذكاء الإصطناعي على مختلف المستويات.

– إقتراح مخطط تكوين في الذكاء الاصطناعي، لاسيما عروض التكوين ونقاط التكوين.

– رصد فرص التعاون الدولي في مجال الذكاء الإصطناعي ووضعها تحت تصرف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وفي المجتمع بصفة عامة.

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