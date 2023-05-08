-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
جديد الحالة الجوية: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 33 ولاية
اقتصاد

تنصيب المدير الجديد للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمواد البترولية  

الشروق أونلاين
  • 40
  • 0
تنصيب المدير الجديد للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمواد البترولية  
ح.م
جانب من مراسم التنصيب

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على مراسم تنصيب المدير العام الجديد للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمواد البترولية، الطاهر جوانبي.

وجاء في بيان لوزارة الطقاة أن الوزير عرقاب استذكر المسار المهني للمدير الجديد، الذي يعتبر ابن مجمع سونلغاز ومن خيرة اطاراتها والذي من دون شك سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة ومواصلة البرامج المسطرة ولاسيما بخصوص تأمين التزويد بالكهرباء والغاز لجميع المواطنين، والربط الطاقوي لمناطق الظل، والمستثمرات الفلاحية، بالإضافة الى برنامج الطاقات الجديدة والمتجددة، وتخزين وتوزيع المواد البترولية، وذلك في إطار تشاوري بين جميع مديريات الوزارة ومجمع سونلغاز.

كما استغل الوزير الفرصة للتذكير بالتوجيهات والتوصيات من أجل التنفيذ السليم لمختلف البرامج، وأكد على دعمه الكامل ودعم كافة إطارات القطاع في تأدية مهامهم، مشددا على الدور الهام الذي تلعبه هذه المديرية العامة لتطوير والرفع من فعالية أداء القطاع لاسيما في الشق المتعلق بتوفير خدمة عمومية ذات جودة، ترتقي لتطلعات جميع المواطنين.

مقالات ذات صلة
إيرادات النفط والغاز العربية في 2022

إيرادات النفط والغاز العربية في 2022

الشراكة الجزائرية ـ الفرنسية… الأولوية لهذه القطاعات

الشراكة الجزائرية ـ الفرنسية… الأولوية لهذه القطاعات

هذا ما قاله وزير التجارة حول ضبط السوق ومحاربة الندرة

هذا ما قاله وزير التجارة حول ضبط السوق ومحاربة الندرة

هذه شروط منطقة التجارة الحرة الإفريقية وفرص كبرى تنتظر الشعوب

هذه شروط منطقة التجارة الحرة الإفريقية وفرص كبرى تنتظر الشعوب

بانضمام الجزائر ودول شرق أوسطية… الطاقة سلاح “بريكس” الجديد

بانضمام الجزائر ودول شرق أوسطية… الطاقة سلاح “بريكس” الجديد

الجزائر تحصي 2.2 مليون مؤسسة تجارية إلى غاية 30 أفريل

الجزائر تحصي 2.2 مليون مؤسسة تجارية إلى غاية 30 أفريل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد