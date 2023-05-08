تنصيب المدير الجديد للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمواد البترولية  

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على مراسم تنصيب المدير العام الجديد للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمواد البترولية، الطاهر جوانبي.

وجاء في بيان لوزارة الطقاة أن الوزير عرقاب استذكر المسار المهني للمدير الجديد، الذي يعتبر ابن مجمع سونلغاز ومن خيرة اطاراتها والذي من دون شك سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة ومواصلة البرامج المسطرة ولاسيما بخصوص تأمين التزويد بالكهرباء والغاز لجميع المواطنين، والربط الطاقوي لمناطق الظل، والمستثمرات الفلاحية، بالإضافة الى برنامج الطاقات الجديدة والمتجددة، وتخزين وتوزيع المواد البترولية، وذلك في إطار تشاوري بين جميع مديريات الوزارة ومجمع سونلغاز.

كما استغل الوزير الفرصة للتذكير بالتوجيهات والتوصيات من أجل التنفيذ السليم لمختلف البرامج، وأكد على دعمه الكامل ودعم كافة إطارات القطاع في تأدية مهامهم، مشددا على الدور الهام الذي تلعبه هذه المديرية العامة لتطوير والرفع من فعالية أداء القطاع لاسيما في الشق المتعلق بتوفير خدمة عمومية ذات جودة، ترتقي لتطلعات جميع المواطنين.