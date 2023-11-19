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تنصيب المدير العام الجديد للتجارة الخارجية

الشروق أونلاين
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تنصيب المدير العام الجديد للتجارة الخارجية
زيتوني والمدير العام الجديد للتجارة الخارجية

نصّب وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، يوم الأحد، المدير العام للتجارة الخارجية عمر هلايلي، حسبما أفاد به بيان الوزارة. 

وأكد الوزير زيتوني على “الدور البالغ الأهمية لهذه المديرية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الصادرات ومواصلة رفع حصة الصادرات خارج المحروقات”.

وذلك “وفاءً بالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفق للإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لبلوغ كل الأهداف المسطرة”، يضيف البيان ذاته.

وحث زيتوني المدير العام الجديد “بتطوير هذه المديرية والإعتماد على الرقمنة كآلية أساسية. وفتح الأبواب لمقترحات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في المجال والتعاون مع الشركات الناشئة”.

للإشارة فإن المدير الجديد هلايلي يعتبر “إطار من إطارات القطاع، وكان يشغل منصب المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات ناحية بشار. قبل أن تتم ترقيته لهذا المنصب”.

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