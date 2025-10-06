تنصيب المكلف الجديد بتسيير الأمانة العامة لوزارة الصناعة

أشرف وزير الصناعة يحيى بشير، مساء الأحد، على مراسم تنصيب خير الدين بن عيسى مكلفًا بتسيير الأمانة العامة للوزارة، خلفًا لأحمد زايد سالم.

وخلال المراسم، عبّر الوزير عن شكره وامتنانه لأحمد زايد سالم على الجهود التي بذلها والخدمات التي قدّمها للقطاع طيلة فترة توليه مهامه، مؤكدًا تقدير الوزارة لمساهماته في تطوير الأداء الإداري والتنظيمي.

وحضر حفل التنصيب رئيس ديوان الوزير، والمديرون العامون، وعدد من المديرين المركزيين، ومستشاري الوزير، في أجواء اتسمت بروح التقدير والتعاون لمواصلة العمل على تطوير قطاع الصناعة.