-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

تنصيب المكلف الجديد بتسيير الأمانة العامة لوزارة الصناعة

محمد فاسي
  • 516
  • 0
تنصيب المكلف الجديد بتسيير الأمانة العامة لوزارة الصناعة
وزارة الصناعة
جانب من مراسم التنصيب

أشرف وزير الصناعة يحيى بشير، مساء الأحد، على مراسم تنصيب خير الدين بن عيسى مكلفًا بتسيير الأمانة العامة للوزارة، خلفًا لأحمد زايد سالم.

وخلال المراسم، عبّر الوزير عن شكره وامتنانه لأحمد زايد سالم على الجهود التي بذلها والخدمات التي قدّمها للقطاع طيلة فترة توليه مهامه، مؤكدًا تقدير الوزارة لمساهماته في تطوير الأداء الإداري والتنظيمي.

وحضر حفل التنصيب رئيس ديوان الوزير، والمديرون العامون، وعدد من المديرين المركزيين، ومستشاري الوزير، في أجواء اتسمت بروح التقدير والتعاون لمواصلة العمل على تطوير قطاع الصناعة.

مقالات ذات صلة
نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر يمهد لمشاريع اقتصادية واعدة

نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر يمهد لمشاريع اقتصادية واعدة

وزير الصناعة يستنفر مصالحه لإحياء شعبة النسيج والجلود

وزير الصناعة يستنفر مصالحه لإحياء شعبة النسيج والجلود

“صيدال” تعيد بعث صادراتها نحو السوق الليبية

“صيدال” تعيد بعث صادراتها نحو السوق الليبية

انطلاق المعرض الدولي الرابع للمشروبات والأغذية السائلة

انطلاق المعرض الدولي الرابع للمشروبات والأغذية السائلة

متجاوزًا الـ 3900 دولار للأوقية.. الذهب يسجل مستوى قياسي جديد

متجاوزًا الـ 3900 دولار للأوقية.. الذهب يسجل مستوى قياسي جديد

في أعلى مستوى في تاريخها.. “بتكوين” تتجاوز الـ 125 ألف دولار

في أعلى مستوى في تاريخها.. “بتكوين” تتجاوز الـ 125 ألف دولار

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد