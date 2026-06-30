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اقتصاد

تنصيب حكيم ينطرن مكلفًا بتسيير شؤون الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

الشروق أونلاين
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تنصيب حكيم ينطرن مكلفًا بتسيير شؤون الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل
جانب من مراسم التنصيب

أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عبد الغاني دريدي، على مراسم تنصيب حكيم ينطرن مكلفًا بتسيير شؤون الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، خلفًا لعاج بوعوني الذي أُنهيت مهامه على رأس الشركة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

وأوضح بيان للوزارة أن تكليف حكيم ينطرن بتسيير شؤون الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الوزير، حيث تولى مهامه خلفًا لعاج بوعوني الذي أُنهيت مهامه على رأس المؤسسة.

وجرت مراسم التنصيب بحضور عدد من الإطارات السامية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إلى جانب مسؤولي وإطارات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وفق البيان ذاته.

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