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تنصيب حمود بلجودي مديرا عاما لمركز الفلك

الشروق أونلاين
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تنصيب حمود بلجودي مديرا عاما لمركز الفلك
ح.م
جانب من التنصيب

أشرف وزير الداخلية، ابراهيم مراد، على تنصيب حمود بلجودي مديرا عاما لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية “كراغ” خلفا لعبد الكريم يلس شاوش.  

 تمت مراسم التنصيب بمقر المركز ببوزريعة، بحضور والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، والمدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلاف وكذا إطارات المركز.

وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر مراد أن هذا المركز هو “هيئة عريقة وفضاء وطني للعلم والبحث في مجالات استراتيجية”، مؤكدا على أهمية “التأسيس لمرحلة جديدة من العمل قائمة على العصرنة والتبادل المثمر للخبرات”.

كما شدد الوزير على ضرورة أن يحمل هذا المركز “إضافة نوعية للحركية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد”.

وأشاد الوزير بجهود المدير العام السابق الذي تقلد العديد من المسؤوليات بالمركز لمدة فاقت 30 سنة, مشيرا في ذات السياق الى أن المدير العام الجديد يعد “أحد كفاءات هذا المركز الذي التحق به سنة 1998 وشغل عديد المناصب على مستواه”.

وبعد مراسم التنصيب، تفقد الوزير مختلف هياكل ومصالح المركز البحث واستمع الى شروحات قدمت له من طرف مسؤولي هذه الهياكل.

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