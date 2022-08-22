تنصيب حيمودي ومجيبة في لجنة التحكيم.. والموريسي “المفاجأة”…

بحضور رئيس الفاف وأمينه العام

مثلما كان منتظرا نصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم اللجنة الجديدة التي ستسير التحكيم خلفا للجنة التي كان يديريها الحكم الدولي السابق محمد بيشاري.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان له إنه تم تعيين الحكم الدولي السابق جمال حيمودي، منصب نائب رئيس لجنة الحكام، وهي الهيئة التي يرأسها جهيد زفيزف بنفسه، إلى غاية تكييف القوانين ليصبح رئيس اللجنة المركزية للتحكيم مثلما تقتضيه قوانين الفيفا.

ويعتبر ابن مدينة غليزان أحد أحسن ما أنجب التحكيم الجزائري حيث شارك في نهائيات كأس العالم 2014 التي احتضنتها البرازيل، وأدار أربعة لقاءات في العرس العالمي من بينها اللقاء الترتيبي، إضافة إلى تواجده في عديد الكؤوس الإفريقية.

حيمودي: “التحكيم الجزائري سيكون حاضرا في مونديال 2026”

كما تم تعيين الحكم الدولي السابق رشيد مجيبة في منصب مدير وطني للتحكيم مهمته متابعة ومعاينة الحكام ومرافقتهم طوال الموسم من خلال عقد اجتماعات دورية وتكوينهم وفق معايير الفيفا.

واستنجد رئيس الفاف بالموريسي ليم كي تشونغ الذي تم تعيينه كمدير تطوير الحكام خاصة وأنه يملك تجربة كبيرة وكان عضوا في لجنة التحكيم بالكاف ومشرع قوانين وله من الخبرة ما تمكنه من إعادة الصافرة الجزائرية إلى سابق عهدها.

وسبق للمورسيي أن أدار مباراة في كأس العالم 1994 وأخرى في نسخة فرنسا 1998، كما سبق أن شارك في كل نسخ كأس أمم أفريقيا، التي كانت بين 1992 إلى 2002 إضافة إلى أحداث دولية أخرى، مثلما أكده موقع العربي الجديد.

وخلال الاجتماع الذي عقد بمركز سيدي موسى قال رئيس الفاف إنه تأخر في الإعلان عن هذه اللجنة لأنه كان يريد أن يختار كل الكفاءات من أجل تطوير التحكيم الذي قال إنه سيتابعه عن قرب… ويمنح كل الإمكانيات لتصحيح الأخطاء التي وقعت سابقا… مضيفا أنه على الحكام أن يكونوا في المستوى خاصة وأنهم سيعملون مع خيرة المكونين سواء الجزائريين حيمودي ومجيبة أو التقني المورسي، مضيفا: “ملف التحكيم مهم في برنامج المكتب الفدرالي.. علينا رفع مستوى الحكام والتحكيم الجزائري بشكل عام، وذلك في إطار إستراتيجية جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة أي حتى عام 2025.

من جهته، قال جمال حيمودي إنه حريص على تطوير قطاع التحكيم وإعادته إلى المنافسات العالمية.وقال حيمودي، في تصريحات لقناة الاتحاد الجزائري الرسمية: “أحيي الرئيس زفيزف على الثقة الموضوعة في شخصنا.. وأعتقد أن مجيئنا رفقة ليم كي تشونغ، سيكون إضافة كبيرة للتحكيم الجزائري، بالنظر إلى الخبرة التي يتمتع بيها”. وأضاف: “سيكون هناك برنامج على المدى القصير، وكذلك الطويل.. وهذا يجسد رغبتنا في الوصول بالتحكيم الجزائري إلى نهائيات كأس العالم 2026، وإن شاء الله سنرى هناك طاقمين من الجزائر”.وواصل: “أعتقد أنه بالنظر إلى الإمكانيات التي وعدنا الرئيس بتسخيرها، سيكون هناك عمل وتطور كبير في التحكيم الجزائري.. ليم اسم كبير في التحكيم الإفريقي والعالمي، وأؤكد أنه جاء ليمنح لنا يد المساعدة، حتى ننجح في النهوض بالتحكيم”.

رشيد مجيبة بدوره تحدث مع الحكام بلغة الصراحة:” سنتابع كل الحكام ونمنح للجميع الفرصة من أجل التألق… سنرافق الجميع وفق قوانين الفيفا”.