الجزائر

تنصيب خذايرية كريم مديرا عاما جديدا للديوان المركزي لقمع الفساد

وزارة العدل
جانب من مراسم التنصيب

أشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الإثنين، على مراسم تنصيب، خذايرية كريم، مديرا عاما جديدا للديوان المركزي لقمع الفساد، وهذا خلفا لمختار الأخضري.

ويعدّ الديوان المركزي لقمع الفساد، مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية، مكلفة بالبحث والتحري عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد، موضوعة لدى وزير العدل، حافظ الأختام.

وقد تمّ انشاء هذه المصلحة بموجب المادة 24 مكرر من القانون رقم 06-01، المؤرخ في 20 فيفري 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم.

