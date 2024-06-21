تنصيب خلية متابعة لضمان توفير المياه للمواطنين

أجرى وزير الموارد المائية والأمن المائي، طه دربال، الخميس، اجتماعا تقنيا ضم إطارات من الوزاررة، لوضع خطة استباقية لمواجهة أي نقص في الماء الشروب.

وحسب بيان صادر عن الوزارة الوصية، أشرف الوزير دربال، على تنصيب خلية اليقضة والمتابعة على مستوى وزارة لري من اجل ضمان السير الحسن للخدمة العمومية للمياه عبر كامل التراب الوطني.

وبخصوص ذات الخلية، فانها تتكون من إطارات مركزية في الوزارة يترأسها الامين العام عمر بوقروة.

للاشارة، فقد عرفت ولاية تيارة خلال الأيام الماضية شحا للمياه، ما استدعى لاجراء زيارة ميدانية عاجلة لوزيري الداخلية والري، بأوامر من الرئيس تبون، ووضع خطة عاجلة تفضي الى توفير المياه إلى المواطن المتضررو في الولاية في أقرب وقت ممكن.