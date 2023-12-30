تنصيب ربيعة خرفي رئيسة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أشرف الوزير الأول نذير العرباوي، السبت، على تنصيب ربيعة خرفي رئيسة جديدة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي كلمته شدد الوزير الأول نذير العرباوي على الأهمية البالغة التي يوليها الرئيس تبون لهذه الهيئة الدستورية الاستشارية، للارتقاء بها الى المكانة التي تليق بها كرديف فاعل للنشاط الحكومي، باعتبارها إطارا مناسبا للحوار والتحليل والتقييم والاستشراف حول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

كما دعا العرباوي إلى “تعزيز وتوسيع مساهمة مختلف فعاليات المجتمع المدني وجاليتنا الوطنية بالخارج في عمل المجلس من أجل تعزيز الجهود الوطنية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي رسمها السيد رئيس الجمهورية”.

ووجه الوزير الأول خالص التهاني للرئيسة الجديدة للمجلس على “الثقة التي حظيت بها من قبل رئيس الجمهورية”، معربا عن قناعته بأنها “ستتمكن من أداء مهامها بشكل إيجابي، نظرا لما تتمتع به من كفاءة عالية وخبرة طويلة في تسيير القطاع الاقتصادي.”

كما وجه الشكر والتقدير للرئيس السابق بوشناق خلادي على “المجهودات التي بذلها طيلة رئاسته للمجلس وبقائه إطارا مجندا لخدمة الوطن.”

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أنهى بتاريخ 20 ديسمبر الجاري، مهام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيدي محمد بوشناق خلادي.

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون عين ربيعة خرفي خلفا له.

وتعد هذه الهيئة مؤسسة استشارية، وإطار للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس حياة المواطن.