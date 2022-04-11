تنصيب رشيد بسطام مديراً عاماً لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي

نصب وزير الإتصال محمد بوسليماني، الاثنين، رشيد بسطام مديرا عاما لمؤسسة البث الإذاعي و التلفزي بعدما كلف في وقت سابق بتسيير المؤسسة منذ شهر جانفي الماضي.

وجاء في بيان للوزارة أن مراسيم التنصيب جرت بمقر مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي بالعاصمة، وبحضور إطارات من وزارة الإتصال وإطارات من المؤسسة.

وأشار وزير الإتصال بالمناسبة، إلى جملة التحديات التي تواجه مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، مع ضرورة بذل المزيد من المجهودات للإرتقاء بالعمل أكثر والنهوض بالمؤسسة ضمن بيئة دائمة التطور ومواكبة للمستجدات الراهنة.

كما أكد الوزير أن مشاريع كبرى تنتظر مؤسسة TDA على غرار توطين بث عمل القنوات التلفزيونية الخاصة عن طريق القمر الصناعي وتنظيم أكثر لقطاع الاتصال بما فيه السمعي البصري، المكتوب والإلكتروني إذ بمجرد المصادقة على نصي القانونين المتعلقين بالإعلام ونشاط السمعي البصري سيشرع في تطبيق موادهما والتعامل بهما وفقا لما ينص عليه القانون.

بالمقابل دعا الوزير كافة إطارات مؤسسة البث الإذاعي و التلفزي إلى العمل سوية كل بدوره ومقامه للرقي بهذه المؤسسة ولعب الدور المنوط بها لتقديم الأفضل ومرافقة كل المؤسسات الإعلامية.