خلفا لسابقه سمير بختي

أشرف وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب يوم الإثنين، على مراسم تنصيب عبد القادر شرفاوي، رئيسا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالنيابة، خلفا لسابقه سمير بختي.

وأكد وزير الدولة في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن “هذا التعيين يأتي في إطار الديناميكية المتواصلة التي يشهدها قطاع المحروقات. تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، الرامية إلى:

تعزيز الأمن الطاقوي،

وترقية الاستثمار،

وتثمين الموارد الوطنية”.

وشدّد الوزير على أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تضطلع بدور محوري في ترقية نشاطات المنبع، وتحسين مناخ الاستثمار، ومرافقة المستثمرين، وتنفيذ أحكام قانون المحروقات.

كما ثمّن الوزير “النتائج التي حققتها الوكالة خلال فترة تولي سمير بختي رئاستها”. منوّها بـ”نجاح جولة عروض التراخيص، التي أسهمت في استعادة ديناميكية الاستثمار في قطاع المنبع، واستقطاب شركاء دوليين”.

قبل أن يشيد بـ”الكفاءة والخبرة المهنية” التي يتمتع بها الرئيس الجديد للوكالة عبد القادر شرفاوي. مؤكدا أن “تعيينه يأتي تتويجا لمسار مهني يمتدّ لأكثر من 35 سنة في قطاع المحروقات”.

حيث تقلّد شرفاوي مناصب قيادية عدّة بمجمع سوناطراك، من بينها منصب مدير قسم الاستكشاف. كما تولى منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء (ENAGEO).