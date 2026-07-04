تنصيب علي كساسي مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والنقل، صباح اليوم السبت، على تنصيب علي كساسي مديرًا عامًا للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وحسب بيان للوزراة، جرت مراسم التنصيب تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بحضور المفتش العام للوزارة، والمدير العام للحركية واللوجستية، والمدير العام للإدارة العامة، ومديرة التنظيم والشؤون القانونية، إلى جانب عدد من الإطارات المركزية، وكذا الرؤساء المديرين العامين لفروع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.