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تنصيب عمار بلاني أمينا عاما لوزارة الخارجية

الشروق أونلاين
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تنصيب عمار بلاني أمينا عاما لوزارة الخارجية
أرشيف
عمار بلاني

أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يوم الخميس، على تنصيب عمار بلاني، أمينا عاما للوزارة.

وحسب ما أكده بيان للخارجية، سيخلف بلاني سابقه رشيد شكيب قايد الذي استدعي لمهام أخرى.

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