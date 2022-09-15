تنصيب عمار بلاني أمينا عاما لوزارة الخارجية
أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يوم الخميس، على تنصيب عمار بلاني، أمينا عاما للوزارة.
وحسب ما أكده بيان للخارجية، سيخلف بلاني سابقه رشيد شكيب قايد الذي استدعي لمهام أخرى.
أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يوم الخميس، على تنصيب عمار بلاني، أمينا عاما للوزارة.
وحسب ما أكده بيان للخارجية، سيخلف بلاني سابقه رشيد شكيب قايد الذي استدعي لمهام أخرى.
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