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الجزائر

تنصيب عمار بن جدة رئيسا بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري

الشروق أونلاين
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تنصيب عمار بن جدة رئيسا بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
وزارة الإتصال (فيسبوك)
عمار بن جدة

نصّب وزير الإتصال، محمد لعقاب، اليوم الإثنين 26 فيفري، عمار بن جدة رئيسا بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، حسب ما أفادت به وزارة الإتصال.

الوزارة قالت في بيانها “بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتطبيقا للقانون رقم 20-23 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، لاسيما المادة 43 منه، نصب وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب اليوم الاثنين 26 فيفري 2024 السيد عمار بن جدة رئيسا بالنيابة للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري.”

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