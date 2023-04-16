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تنصيب فريق عمل مشترك لتوجيه الاستثمار في التقنيات النووية للاستخدام الطبي

ياسر كعبش
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تنصيب فريق عمل مشترك لتوجيه الاستثمار في التقنيات النووية للاستخدام الطبي
ح.م
جانب من مراسم التنصيب

نصّب وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الأحد، بمقر الوزارة، فريق العمل المشترك بين القطاعات المكلّف بوضع خارطة طريق لتوجيه الاستثمار في التقنيات والتطبيقات النووية للاستخدام الطبي.

وكشف بيان لوزراة الطاقة أن فريق العمل كُلف اعتباراً من اليوم، بإعداد وتقديم خطة عمل ملموسة تسمح باستخدام أوسع وأكثر أمانا وفعالية للتقنيات والتطبيقات النووية في مجال مكافحة السرطان والعلاج الإشعاعي والطب النووي.

وجرت مراسم التنصيب بحضور أعضاء فريق العمل. إلى جانب ممثلي قطاعات، الطاقة والمناجم، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ومحافظة الطاقة الذرية.

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