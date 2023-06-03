تنصيب فوج عمل لإعداد حصيلة شاملة للأصول العقارية غير المستغلة

كشف وزير المالية, لعزيز فايد, أنه سيتم غدا الأحد تنصيب فوج عمل قطاعي مشترك، سيتكفل بإعداد حصيلة شاملة للأصول العقارية غير المستغلة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

وقال الوزير في كلمته خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول “التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع إنه سيشرف غدا الأحد بتكليف من الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن على تنصيب هذا الفوج الذي يهدف لتعزيز الحافظة العقارية الاقتصادية الموجهة للاستثمار”.

وأضاف الوزير أنه سيتم عرض هذه الحافظة العقارية من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر المنصة الرقمية للمستثمر.

وأكد أن الحكومة الجزائرية قامت بمجموعة من الإصلاحات المهمة التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر بداية بتعديل القانون المتعلق بالاستثمار,

وفي المجال الجبائي، كشف الوزير فايد أنه سيتم “خلال أيام” تنصيب المجلس الوطني للجباية.