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الجزائر

تنصيب كمال مسعود ألغم رئيسا مديرا عاما جديدا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار

الشروق أونلاين
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تنصيب كمال مسعود ألغم رئيسا مديرا عاما جديدا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار
ح.م
كمال مسعود ألغم

بتكليف من وزير الاتصال، أشرف الأمين العام للوزارة مختار خالدي يوم الخميس، على تنصيب كمال مسعود ألغم، رئيسا مديرا عاما جديدا للمؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والإشهار.

وأنهى وزير الاتصال محمد لعقاب يوم الأربعاء، مهام الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار سهام درارجة.

وترأس لعقاب، حسب ما ذكره بيان للوزارة، دورة استثنائية للجمعية العامة للمؤسسة، بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية.

وحضر هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومحافظ الحسابات، يضيف البيان.

واتخذ قرار إنهاء مهام درارجة “بعد دراسة وتقييم واقع المؤسسة”. قبل المصادقة على تعيين مسعود ألغم، المدير العام المساعد السابق للتلفزيون الجزائري، رئيسا مديرا عاما بدلا منها.

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