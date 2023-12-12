تنصيب كمال مولى رئيسا لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين
نصب وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، يوم الثلاثاء، كمال مولى رئيسا لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين.
وجاء تنصيب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، بناءً على أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 05 أفريل الماضي.
وذكر بيان الوزارة أنه تمّ عرض خلال مراسم التنصيب، “التخصصات الجديدة التي يوفرها القطاع وتتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية الاقتصاد الوطني لبلادنا”.
وكشف الوزير مرابي أن مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين يكلف بـ:
- إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين
- توفير أكثر من 495 تخصص بمجموع 23 شعبة مهنية قابلة للتطوير والتوسع عبر 1225 مؤسسة تكوينية، بالإضافة إلى 806 مؤسسة تكوين مهني خاصة موجهة للشباب والباحثين عن التكوين.
- تحسين المردودية وتكييف عروض التكوين المهني مع متطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي.
- المساهمة بالآراء والتوصيات لضمان انسجام الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.