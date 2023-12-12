تنصيب كمال مولى رئيسا لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين

نصب وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، يوم الثلاثاء، كمال مولى رئيسا لمجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين.

وجاء تنصيب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، بناءً على أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 05 أفريل الماضي.

وذكر بيان الوزارة أنه تمّ عرض خلال مراسم التنصيب، “التخصصات الجديدة التي يوفرها القطاع وتتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية الاقتصاد الوطني لبلادنا”.

وكشف الوزير مرابي أن مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين يكلف بـ: