تنصيب لجان ولائية لإحصاء وتعويض متضرري حرائق الغابات قبل الدخول الاجتماعي

شرعت السلطات العمومية في تنصيب اللجان الولائية المكلفة بدراسة وتقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن حرائق الغابات عبر مختلف الولايات المتضررة، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بالتكفل الفوري بالمتضررين وتعويضهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.

وجاء هذا الإجراء تجسيدًا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، التي تقضي بتكليف لجان محلية بإجراء إحصاء شامل ودقيق لجميع الخسائر المادية الناجمة عن حرائق الغابات، وفق المعايير المعتمدة، تمهيدًا للشروع في عمليات التعويض.

وتضم اللجان الولائية ممثلين عن مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وأسندت إليها مهمة التنسيق مع اللجان البلدية للقيام بالمعاينات الميدانية، وإحصاء المتضررين، وإعداد جرد شامل ودقيق للأضرار والخسائر، وفق الآليات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يسمح بإطلاق إجراءات التعويض في أقرب الآجال.

وخلال اجتماعات تنصيب هذه اللجان، أُسديت تعليمات بالشروع الفوري في الخرجات الميدانية، مع الالتزام بالدقة والموضوعية والشفافية في تقييم الأضرار، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، إلى جانب تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية لاستكمال عملية الإحصاء ضمن الآجال المحددة.

وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان التكفل السريع بالمتضررين وتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعويضهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.

وباشرت اللجان الولائية، فور تنصيبها، عمليات المعاينة الميدانية وإحصاء الأضرار والخسائر، في إطار مساعي الدولة للوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين، والتكفل بانشغالاتهم، وتسريع إجراءات التعويض والتخفيف من آثار حرائق الغابات.