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الجزائر

تنصيب لجنة الخبراء العياديين الجدد لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

الشروق أونلاين
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تنصيب لجنة الخبراء العياديين الجدد لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

 أشرف وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، على التنصيب الرسمي لأعضاء لجنة الخبراء العياديين الجدد لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

وحسب بيان صادر عن الوزارة الوصية، أشاد الوزير عون، بالدور المحوري الكبير الذي تلعبه هذه اللجنة التي تضم باحثين وأكاديميين من جميع التخصصات الطبية في عملية التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، حيث قامت اللجنة السابقة وعلى مدار ثلاث سنواتن من “معالجت 1055 ملف للأدوية تم الموافقة عليه”، إضافة إلى تقييم نشاطات تسجيل الأدوية، حيث مكنت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية من تبديل الأنسولين المستورد بالمنتج محليا فضلا عن تسهيل الوصول إلى المواد البيوعلاجية وهرمون النمو ومضادات السرطان.

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