تنصيب لجنة برلمانية للصداقة بين الجزائر وسويسرا (فيديو)

نُصِّبت يوم الإثنين المجموعة البرلمانية للصداقة بين الجزائر وسويسرا. في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل الديبلوماسية البرلمانية بين البلدين.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد أشرف نائب رئيس المجلس منذر بودن على مراسم التنصيب، بحضور ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سعد الله كحال، وسفير سويسرا بالجزائر بيار إيف فوكس.

ونوّه بودن في كلمته بالمناسبة بـ “عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وسويسرا. وتوفير سويسرا كلّ الشروط الملائمة لإجراء مفاوضات إيفيان بين الحكومة المؤقتة الجزائرية وحكومة الاحتلال الفرنسي”.

كما ثمّن النائب “استراتيجية حكومة سويسرا إزاء منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، لتجسيد برنامج تعاون شامل في مجالات السلم والأمن وحقوق الإنسان والهجرة والتنمية المستدامة والصحة مع دول المنطقة”.

من جهته، أشاد سفير سويسرا بالعلاقات التاريخية بين البلدين. مؤكدا “أهمية العمل من أجل دعم هذه العلاقات على جميع الأصعدة، بما يعود بالمنفعة على الشعبين الصديقين”.