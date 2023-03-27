-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تنصيب لجنة برلمانية للصداقة بين الجزائر وسويسرا (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 75
  • 0
تنصيب لجنة برلمانية للصداقة بين الجزائر وسويسرا (فيديو)
ح.م
النائب منذر بودن مع سفير سويسرا

نُصِّبت يوم الإثنين المجموعة البرلمانية للصداقة بين الجزائر وسويسرا. في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل الديبلوماسية البرلمانية بين البلدين.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد أشرف نائب رئيس المجلس منذر بودن على مراسم التنصيب، بحضور ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سعد الله كحال، وسفير سويسرا بالجزائر بيار إيف فوكس.

ونوّه بودن في كلمته بالمناسبة بـ “عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وسويسرا. وتوفير سويسرا كلّ الشروط الملائمة لإجراء مفاوضات إيفيان بين الحكومة المؤقتة الجزائرية وحكومة الاحتلال الفرنسي”.

كما ثمّن النائب “استراتيجية حكومة سويسرا إزاء منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، لتجسيد برنامج تعاون شامل في مجالات السلم والأمن وحقوق الإنسان والهجرة والتنمية المستدامة والصحة مع دول المنطقة”.

من جهته، أشاد سفير سويسرا بالعلاقات التاريخية بين البلدين. مؤكدا “أهمية العمل من أجل دعم هذه العلاقات على جميع الأصعدة، بما يعود بالمنفعة على الشعبين الصديقين”.

مقالات ذات صلة
المجاهد والوزير الأسبق الساسي لعموري في ذمة الله

المجاهد والوزير الأسبق الساسي لعموري في ذمة الله

انخفاض محسوس في أسعار الخضر مع نهاية الأسبوع

انخفاض محسوس في أسعار الخضر مع نهاية الأسبوع

النقل البحري.. برمجة رحلات إضافية نحو هذه الوجهة

النقل البحري.. برمجة رحلات إضافية نحو هذه الوجهة

ترخيص بتمديد آجال تحويل عقود العمل إلى عقود دائمة

ترخيص بتمديد آجال تحويل عقود العمل إلى عقود دائمة

البرلمان يصوّت على 3 قوانين في جلسة عامة هذا الثلاثاء

البرلمان يصوّت على 3 قوانين في جلسة عامة هذا الثلاثاء

أخبار الجزائر ليوم الأحد 26 مارس 2023

أخبار الجزائر ليوم الأحد 26 مارس 2023

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد