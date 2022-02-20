تنصيب لجنة تنظيم الجزائر لـ “شان” و”كان” أقلّ من 17 سنة

قام رئيس الاتحاد الجزائري لِكرة القدم شرف الدين عمارة، الأحد، بِتنصيب لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، وبطولة إفريقيا أشبال.

جاء ذلك على هامش اجتماع ترأّسه رئيس “الفاف”، بِمقرّ الهيئة بِدالي إبراهيم بِالعاصمة.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، ما بين الـ 8 والـ 31 من جانفي 2023. وتستضيف بطولة إفريقيا لِفئة أقلّ من 17 سنة، في فترة ما بين الـ 8 والـ 30 من أفريل 2023.

وأسند الرّجل الأوّل في اتحاد الكرة الجزائري مهمّة رئاسة لجنة تنظيم “شان” و”كان” أقلّ من 17 سنة، إلى رشيد أوكالي. فيما عيّن زميله ياسين بن حمزة في منصب نائب رئيس اللّجنة.

ويشغل كلّ من أوكالي وبن حمزة منصب العضوية بِالمكتب الفيدرالي لـ “الفاف”.

وسيعمل أعضاء هذه اللجنة على التحضير للبطولتَين المُشار إليهما، من أجل تنظيم يكون في مستوى سمعة الجزائر إفريقيا.

وستوفد “الكاف” مُمثّلها إلى الجزائر في شهر مارس المقبل، لِمعاينة منشآت ومرافق هاتَين التظاهرتَين الكرويتَين القارّيتَين.