تنصيب لجنة عمل مشتركة بين وزارة الصيد البحري و”بدر بنك”

اتفق وزير الصيد البحري أحمد بداني مع المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر بنك”على تنصيب لجنة عمل مشتركة لدراسة انشغالات المهنيين ووضع آلية لمرافقتهم في انجاز مشاريعهم.

وأفاد بيان للوزارة، الأربعاء، أن استقبل وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية أحمد بداني المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية ” بدر بنك” بوراي محند .

تم الاتفاق على تنصيب لجنة عمل مشتركة تضم كل من إطارات الوزارة، ممثلي المهنيين و المستثمرين و إطارات البنك لدراسة انشغالات المهنيين ووضع آلية لمرافقتهم في انجاز مشاريعهم .

وتابع البيان أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها الوزير مع شركاء القطاع ، حيث دار الحديث عن العلاقة التي تربط المؤسسة المالية ” بدرك بنك” مع المهنيين و المستثمرين في مجالات الصيد البحري و تربية المائيات، و آليات توفير المرافقة المالية للمشاريع القطاعية الكبيرة خاصة في شعبة تربية المائيات البحرية و القارية.