-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

تنصيب لجنة عمل مشتركة بين وزارة الصيد البحري و”بدر بنك”

الشروق أونلاين
  • 98
  • 0
تنصيب لجنة عمل مشتركة بين وزارة الصيد البحري و”بدر بنك”
ح.م
جانب من اللقاء

اتفق وزير الصيد البحري أحمد بداني مع المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر بنك”على تنصيب لجنة عمل مشتركة لدراسة انشغالات المهنيين ووضع آلية لمرافقتهم في انجاز مشاريعهم.  

وأفاد بيان للوزارة، الأربعاء، أن استقبل وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية أحمد بداني المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية ” بدر بنك” بوراي محند .

تم الاتفاق على تنصيب لجنة عمل مشتركة  تضم كل من إطارات الوزارة، ممثلي المهنيين  و المستثمرين و إطارات البنك لدراسة انشغالات المهنيين ووضع آلية لمرافقتهم في انجاز مشاريعهم .

وتابع البيان أن اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها الوزير  مع شركاء القطاع ، حيث دار الحديث عن العلاقة  التي تربط المؤسسة المالية ” بدرك بنك” مع  المهنيين و المستثمرين في مجالات الصيد البحري و تربية المائيات، و آليات توفير المرافقة المالية للمشاريع القطاعية الكبيرة خاصة في شعبة تربية المائيات البحرية و القارية.

مقالات ذات صلة
اليابان تلوّح برفع دعوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين

اليابان تلوّح برفع دعوى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين

بداية استرجاع المؤسسات المخوصصة والتعويض وارد

بداية استرجاع المؤسسات المخوصصة والتعويض وارد

“السكوار” يتوسع إلى عملات العالم مع الدخول الاجتماعي

“السكوار” يتوسع إلى عملات العالم مع الدخول الاجتماعي

الهند تفرض ضريبة بنسبة 20 بالمئة على صادراتها من الأرز

الهند تفرض ضريبة بنسبة 20 بالمئة على صادراتها من الأرز

أسعار النفط ترتفع بدعم من الصين

أسعار النفط ترتفع بدعم من الصين

مصانع “تويوتا” في اليابان تعود إلى العمل

مصانع “تويوتا” في اليابان تعود إلى العمل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد